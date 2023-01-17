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Сергеев Виктор Ефимович

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

24.10.1906

Дата смерти

02.05.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 11.10.1906 по 24.11.1930
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение
24.10.1906

Отец: Сергеев Ефим Амплиевич

Мать: Сергеева Антонина Михайловна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Образование
С 1915 по 1924
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Образование
С 1924 по 1927
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Военная служба
С 1930 по 1943
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Балакирева Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Сергеева Марина Петровна

Пожарское, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
10.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева Марина Петровна

Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Образование
С 1939 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Попал в плен (военное)
09.10.1941
Семлево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Марина Петровна

Смерть
02.05.1943
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