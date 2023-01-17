Сергеев Виктор Ефимович
Место рождения
Дата рождения24.10.1906
Дата смерти02.05.1943
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 11.10.1906 по 24.11.1930
Рождение
24.10.1906
Образование
С 1915 по 1924
Образование
С 1924 по 1927
Военная служба
С 1930 по 1943
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Балакирева Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Сергеева Марина Петровна
Пожарское, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
10.11.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергеева Марина Петровна
Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Образование
С 1939 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Попал в плен (военное)
09.10.1941
Семлево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сергеева Марина Петровна
Смерть
02.05.1943