Лис Sofauwu14
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.2007
Сын: Лис t1exyyy
Отец ребёнка: Лис Sevanty
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лис Wolk755
Отец ребёнка: Лис Sevanty
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лис Danchik22_nedan
Отец ребёнка: Лис Sevanty
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лис Sevanty