Лис Sofauwu14 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лис Sofauwu14

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

2004 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.2007

Сын: Лис t1exyyy

Отец ребёнка: Лис Sevanty

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лис Wolk755

Отец ребёнка: Лис Sevanty

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лис Danchik22_nedan

Отец ребёнка: Лис Sevanty

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лис Sevanty

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