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(Classen) Käthe
(Classen) Käthe
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.12.1913
Дата смерти
24.03.1989
Пол
Женский
Отец
Classen Klassen Eduard
1887 г.р.
Мать
?
1889 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1913
Отец:
Classen Klassen Eduard
Мать:
?
Смерть
24.03.1989
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