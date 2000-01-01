(Classen) Käthe — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Classen) Käthe

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1913

Дата смерти

24.03.1989

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1913

Отец: Classen Klassen Eduard

Мать: ?

Смерть
24.03.1989
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