Сивицкий Евстрат Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивицкий Евстрат Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1881

Дочь: Шиляева (Сивицкая) Евгения Евстратьевна

Мать ребёнка: не указана

Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Сивицкий Иов Евстратьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область

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