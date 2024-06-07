Синий Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синий Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синяя Анна

Рождение ребёнка
05.01.2009

Сын: Синий Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Синяя Анна

Рождение ребёнка
20.06.2023

Дочь: Синяя Полина Александровна

Мать ребёнка: Синяя Анна

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