Синий Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синяя Анна
Рождение ребёнка
05.01.2009
Сын: Синий Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Синяя Анна
Рождение ребёнка
20.06.2023
Дочь: Синяя Полина Александровна
Мать ребёнка: Синяя Анна