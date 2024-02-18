Дроздова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булатова (Дроздова) Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Дроздов Леонид Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минина (Дроздов) Тамара Леонидовна

Отец ребёнка: Дроздов Леонид Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майер (Дроздова) Надежда Леонидовна

Отец ребёнка: Дроздов Леонид Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроздов Леонид Федорович

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