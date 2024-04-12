Лопатин Александр Никитич / Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.08.1910
Дата смерти01.12.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Орнатская Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатин Владислав Александрович
Мать ребёнка: Орнатская Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
http://belolikovi.narod.ru/ornatskie_2.htm 117/81
Смерть
01.12.1992