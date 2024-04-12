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Лопатин Александр Никитич / Николаевич

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Место рождения

Ворожба, Сумська область

Дата рождения

19.08.1910

Дата смерти

01.12.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Ворожба, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Орнатская Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатин Владислав Александрович

Мать ребёнка: Орнатская Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орнатская Татьяна Александровна

http://belolikovi.narod.ru/ornatskie_2.htm 117/81
Смерть
01.12.1992
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