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Абдулхаев Абдрахман Абдулхакович

Место рождения

д.Янгильдино, Козловский р-н, Чувашия

Дата рождения

09.11.1905

Дата смерти

21.02.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1905

Отец: Абдулхаев Абдулхак

Мать: Абдулхаева (Гимадиева) Асмагаям

Военная награда
Неизвестно
№ наградного документа: 74 дата наградного документа: 06.04.1985 № записи: 1510124748 Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдулхаева (Пронина) Василиса Александровна

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдулхаева (Пронина) Василиса Александровна

Смерть
21.02.1988
Похороны
Неизвестно

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