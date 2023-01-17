Михаил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

Между 1760 и 1764

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Тимофей Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Феодора Несторовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Василий Михайлович

Мать ребёнка: Феодора Несторовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Несторовна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1760 и 1764
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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