Михаил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смертиМежду 1760 и 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: Тимофей Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Феодора Несторовна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Василий Михайлович
Мать ребёнка: Феодора Несторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Несторовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1760 и 1764