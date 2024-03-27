Монасыпов Закир Гайнетдинович
Место рожденияс.Татарская Икшурма Сабинского р-на РТ
Дата рождения1897
Дата смерти1954
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Монасыпов Гайнетдин
Мать: не указана
с.Татарская Икшурма Сабинского р-на РТ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Монасыпов Ильгиз Закирович
Мать ребёнка: Монасыпова (Шараф) Фатыйма Шарафутдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Монасыпов Бабир Закирович
Мать ребёнка: Монасыпова (Шараф) Фатыйма Шарафутдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Монасыпова (Шараф) Фатыйма Шарафутдиновна
Казань
Смерть
1954
г. Казань ТАССР