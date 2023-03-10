Морозов Нестор Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Нестерова
Мать ребёнка: Морозова Ирина Лукъянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Нестерова
Мать ребёнка: Морозова Ирина Лукъянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морозова Ирина Лукъянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Ирина Лукъянова
Смерть
Неизвестно