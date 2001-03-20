Макарова (Эмих) Анфиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Эмих) Анфиса Николаевна

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Место рождения

Советский Союз,Красноярский край,Усть-Абаканский район,п. Дзержинский (ныне п. Сорск)

Дата рождения

08.06.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1959

Отец: Эмих Николай Романович

Мать: Эмих Екатерина Александровна

Советский Союз,Красноярский край,Усть-Абаканский район,п. Дзержинский (ныне п. Сорск)
Рождение ребёнка
09.01.1986

Дочь: Макарова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Советский Союз,Бурятия,п. Бичура
Рождение ребёнка
22.02.1988

Дочь: Викулова Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Советский Союз,Бурятия,п. Бичура
Рождение ребёнка
26.08.1990

Сын: Макаров Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Советский Союз,Бурятия,п. Бичура
Рождение ребёнка
17.03.1994

Сын: Макаров Роман Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Россия,Бурятия,п. Бичура
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