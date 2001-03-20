Макарова (Эмих) Анфиса Николаевна
Место рожденияСоветский Союз,Красноярский край,Усть-Абаканский район,п. Дзержинский (ныне п. Сорск)
Дата рождения08.06.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.06.1959
Советский Союз,Красноярский край,Усть-Абаканский район,п. Дзержинский (ныне п. Сорск)
Рождение ребёнка
09.01.1986
Дочь: Макарова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Советский Союз,Бурятия,п. Бичура
Рождение ребёнка
22.02.1988
Дочь: Викулова Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Советский Союз,Бурятия,п. Бичура
Рождение ребёнка
26.08.1990
Отец ребёнка: не указан
Советский Союз,Бурятия,п. Бичура
Рождение ребёнка
17.03.1994
Отец ребёнка: не указан
Россия,Бурятия,п. Бичура