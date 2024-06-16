Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

1796 г.р.

Жена

1821 г.р.

Дети

1840 г.р.
1842 г.р.
1846 г.р.
1848 г.р.
1852 г.р.
1857 г.р.

Добавил:

GZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Никита

Мать: Авдотья Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Карпова

Рождение ребёнка
1840

Сын: Архипычев Петр

Мать ребёнка: Устинья Карпова

Рождение ребёнка
1842

Сын: Киприан

Мать ребёнка: Устинья Карпова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Иван

Мать ребёнка: Устинья Карпова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Устинья Карпова

Рождение ребёнка
1852

Сын: Александр

Мать ребёнка: Устинья Карпова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Тихон

Мать ребёнка: Устинья Карпова

Рождение ребёнка
1860

Сын: Тимофей

Мать ребёнка: Устинья Карпова

Смерть
Неизвестно

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