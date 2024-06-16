Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Никита
Мать: Авдотья Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Карпова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Архипычев Петр
Мать ребёнка: Устинья Карпова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Киприан
Мать ребёнка: Устинья Карпова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Иван
Мать ребёнка: Устинья Карпова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Устинья Карпова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Александр
Мать ребёнка: Устинья Карпова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Тихон
Мать ребёнка: Устинья Карпова
Рождение ребёнка
1860
Сын: Тимофей
Мать ребёнка: Устинья Карпова
Смерть
Неизвестно