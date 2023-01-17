Чередов Иван Кириллов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Чередов Кирилл Иванов
Мать: Чередова Федора Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Чередова Мария Фомина
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Марина Иванова
Мать ребёнка: Чередова Мария Фомина
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Чередов Ефим Иванов
Мать ребёнка: Чередова Мария Фомина
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Чередов Борис Иванов
Мать ребёнка: Чередова Мария Фомина
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Чередов Иван Иванов
Мать ребёнка: Чередова Мария Фомина
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Фёкла Иванова
Мать ребёнка: Чередова Мария Фомина
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Чередов Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Чередова Мария Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Мария Фомина
Работа или профессия
Неизвестно
выписной казак
Смерть
1807
Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область