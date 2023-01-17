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Чередов Иван Кириллов

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Место рождения

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Отец

Около 1716 г.р.

Мать

Около 1723 г.р.

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Чередов Кирилл Иванов

Мать: Чередова Федора Семёнова

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Чередова Мария Фомина

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Марина Иванова

Мать ребёнка: Чередова Мария Фомина

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Чередов Ефим Иванов

Мать ребёнка: Чередова Мария Фомина

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Чередов Борис Иванов

Мать ребёнка: Чередова Мария Фомина

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Чередов Иван Иванов

Мать ребёнка: Чередова Мария Фомина

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Фёкла Иванова

Мать ребёнка: Чередова Мария Фомина

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Чередов Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Чередова Мария Фомина

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Мария Фомина

Работа или профессия
Неизвестно
выписной казак
Смерть
1807
Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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