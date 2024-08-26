Рогова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Рогова) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Рогов Николай Иванович

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Рогов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Рогов Николай Иванович

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Рогов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Рогов Николай Иванович

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Рогов Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Рогов Николай Иванович

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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