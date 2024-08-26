Рогова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Рогова) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Рогов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Рогов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Рогов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Рогов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Рогов Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Рогов Николай Иванович
Смерть
Неизвестно