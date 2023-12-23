Тамело Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.11.2010
Сын: Тамело Денис Юрьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.10.2019
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности