Тамело Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТамело Александра Александровна

Тамело Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.2010

Сын: Тамело Денис Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.10.2019

Сын: Тамело Владислав Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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