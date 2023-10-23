Галкин Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1933
Дата смерти26.04.1978
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1933
Отец: Галкин Сергей ?
Мать: Галкина ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аверкина (Галкина) ? Михайловна
Мать ребёнка: Галкина (Каличенко) Александра Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1958
Мать ребёнка: Галкина (Каличенко) Александра Тимофеевна
Смерть
26.04.1978