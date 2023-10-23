Галкин Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкин Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1933

Дата смерти

26.04.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1933

Отец: Галкин Сергей ?

Мать: Галкина ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аверкина (Галкина) ? Михайловна

Мать ребёнка: Галкина (Каличенко) Александра Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галкина (Каличенко) Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.03.1958

Сын: Галкин Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Галкина (Каличенко) Александра Тимофеевна

Смерть
26.04.1978

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