Низамова (Алембаева) Кунжамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Низамова (Алембаева) Кунжамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1935

Дата смерти

09.09.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

1957 г.р.
1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1935

Отец: Алембаев Капен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Низамов Касим

Рождение ребёнка
11.08.1957

Дочь: Ибраева (Алембаева (Низамова)) Анна

Отец ребёнка: Низамов Касим

Рождение ребёнка
09.06.1960

Сын: Алембаев (Низамов) Олег

Отец ребёнка: Низамов Касим

Рождение ребёнка
19.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Низамов Касим

Смерть
09.09.2006
Похороны
Неизвестно

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