Низамова (Алембаева) Кунжамал
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1935
Дата смерти09.09.2006
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1935
Отец: Алембаев Капен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Низамов Касим
Рождение ребёнка
11.08.1957
Дочь: Ибраева (Алембаева (Низамова)) Анна
Отец ребёнка: Низамов Касим
Рождение ребёнка
09.06.1960
Отец ребёнка: Низамов Касим
Рождение ребёнка
19.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Низамов Касим
Смерть
09.09.2006
Похороны
Неизвестно