Устюшкин Никита Александрович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти27.05.1894 ст.
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Устюшкин Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устюшкина Евдокия Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устюшкина Евфимия Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.05.1894 ст.
От старости