Устюшкин Никита Александрович 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Устюшкин Никита Александрович

Место рождения

Большие Меми, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1824

Дата смерти

27.05.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Устюшкин Александр

Мать: не указана

Большие Меми, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устюшкина Евдокия Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устюшкина Евфимия Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюшкин Иван Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюшкин Николай Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Устюшкин Игнатий Никитич

Мать ребёнка: не указана

Большие Меми, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
27.05.1894 ст.
Большие Меми, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
От старости

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