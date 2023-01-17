Иллич-Свитыч Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Иллич-Свитыч Лука
Мать: Иллич-Свитыч Кристина
Рождение ребёнка
23.04.1802
Сын: Иллич-Свитыч Егор
Мать ребёнка: Иллич-Свитыч Мария
Журавичи, Павловичская волость, Могилевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иллич-Свитыч Мария
Смерть
Неизвестно