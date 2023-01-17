Иллич-Свитыч Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иллич-Свитыч Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Иллич-Свитыч Лука

Мать: Иллич-Свитыч Кристина

Рождение ребёнка
23.04.1802

Сын: Иллич-Свитыч Егор

Мать ребёнка: Иллич-Свитыч Мария

Журавичи, Павловичская волость, Могилевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иллич-Свитыч Мария

Смерть
Неизвестно
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