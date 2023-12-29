Хральцов Павел Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХральцов Павел Яковлевич

Хральцов Павел Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хральцова (Блинкова) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хральцова (Блинкова) Анастасия

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хральцова (Блинкова) Анастасия

Рождение ребёнка
23.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хральцова (Блинкова) Анастасия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.