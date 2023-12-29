Хральцов Павел Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1952
Рождение ребёнка
23.03.1956
Смерть
Неизвестно