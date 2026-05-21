Князь Трубецкой ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
мужской, родился 23.09.1863
умер 05.02.1920
МатьКнягиня Трубецкая (Лопухина) СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА31.03.1841 г.р.
ОтецКнязь Трубецкой НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ15.10.1828 г.р.
Супруги
Дети
Князь Трубецкой СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1863
Бракосочетание
1889
Рождение ребёнка
1890
Сын: Князь Трубецкой СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Мать ребёнка: (Княжна Щербатова) ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
Смерть
05.02.1920