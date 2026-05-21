Князь Трубецкой ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 23.09.1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Князь Трубецкой ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 23.09.1863

умер 05.02.1920

Мать
Княгиня Трубецкая (Лопухина) СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА31.03.1841 г.р.
Отец
Князь Трубецкой НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ15.10.1828 г.р.
Супруги
(Княжна Щербатова) ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА1867 г.р.
Дети
Князь Трубецкой СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ1890 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1863

Отец: Князь Трубецкой НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Мать: Княгиня Трубецкая (Лопухина) СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

Бракосочетание
1889

Жена: (Княжна Щербатова) ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
1890

Сын: Князь Трубецкой СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Мать ребёнка: (Княжна Щербатова) ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА

Смерть
05.02.1920

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