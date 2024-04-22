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Куваев Африкан Иванович

Место рождения

Путилово, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

20.08.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1899

Отец: Куваев Иван Кононович

Мать: Куваева Ольга Ивановна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни бессрочно отпущенный солдат Александр Иоаннов Кочин
Бракосочетание
28.01.1918

Жена: Куваева Анна Васильевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Поручители по жениху: д. Путилово Василий Александров Кузнецов и Александр Иванов Кочин. По невесте: д. Сокольниково Константин Павлов Лебедев и Петр Алексеев Ледков
Рождение ребёнка
29.12.1918

Дочь: Куваева Антонина Африкановна

Мать ребёнка: Куваева Анна Васильевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни крестьянская девица Антонина Иванова Куваева
Бракосочетание
10.02.1919

Жена: Куваева Евлампия Алексеевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Поручители по жениху: д. Путилово Николай Николаев Белоглазов, д. Белово Александр Диомидов Широгоров. По невесте: д. Павлово Иван Васильев Бататин, д. Путилово Василий Тимофеев Говязин
Смерть
Неизвестно
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