Куваев Африкан Иванович
Место рождения
Дата рождения20.08.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
20.08.1899
Отец: Куваев Иван Кононович
Мать: Куваева Ольга Ивановна
Воспр. - той же деревни бессрочно отпущенный солдат Александр Иоаннов Кочин
Бракосочетание
28.01.1918
Жена: Куваева Анна Васильевна
Поручители по жениху: д. Путилово Василий Александров Кузнецов и Александр Иванов Кочин. По невесте: д. Сокольниково Константин Павлов Лебедев и Петр Алексеев Ледков
Рождение ребёнка
29.12.1918
Дочь: Куваева Антонина Африкановна
Мать ребёнка: Куваева Анна Васильевна
Воспр. - той же деревни крестьянская девица Антонина Иванова Куваева
Бракосочетание
10.02.1919
Поручители по жениху: д. Путилово Николай Николаев Белоглазов, д. Белово Александр Диомидов Широгоров. По невесте: д. Павлово Иван Васильев Бататин, д. Путилово Василий Тимофеев Говязин
Смерть
Неизвестно