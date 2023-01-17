Форш Ольга (Комарова) Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Форш Ольга (Комарова) Дмитриевна

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Место рождения

Гуниб, Гунибский муниципальный район, Республика Дагестан

Дата рождения

28.05.1873

Дата смерти

17.07.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
28.05.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Гуниб, Гунибский муниципальный район, Республика Дагестан
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
17.07.1961
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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