Форш Ольга (Комарова) Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения28.05.1873
Дата смерти17.07.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
17.07.1961
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния