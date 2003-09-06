Касьянов (Маслов) Александр Иванович
Место рожденияЧкаловская область, Шарлыкский р-н, Кармальский с/с. дер. Кармалка
Дата рождения1909
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Маслов Иван
Мать: ?
Чкаловская область, Шарлыкский р-н, Кармальский с/с. дер. Кармалка
Рождение ребёнка
30.05.1932
Дочь: Резник Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Касьянова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.02.1941
Дочь: Летунова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Касьянова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Касьянова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Касьянова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касьянов Василий Александрович
Мать ребёнка: Касьянова Пелагея Дмитриевна
Смерть
1942
Косянов Александр Иванович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1909 Место рождения: Чкаловская обл., Шарлыкский р-н, Кармальский с/с Дата призыва: 06.11.1941 Шарлыкский РВК, Чкаловская об... Показать все