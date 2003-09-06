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Касьянов (Маслов) Александр Иванович

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Место рождения

Чкаловская область, Шарлыкский р-н, Кармальский с/с. дер. Кармалка

Дата рождения

1909

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Маслов Иван

Мать: ?

Чкаловская область, Шарлыкский р-н, Кармальский с/с. дер. Кармалка
Рождение ребёнка
30.05.1932

Дочь: Резник Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Касьянова Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.02.1941

Дочь: Летунова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Касьянова Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касьянова Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Касьянова Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касьянов Василий Александрович

Мать ребёнка: Касьянова Пелагея Дмитриевна

Смерть
1942
Косянов Александр Иванович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1909 Место рождения: Чкаловская обл., Шарлыкский р-н, Кармальский с/с Дата призыва: 06.11.1941 Шарлыкский РВК, Чкаловская об... Показать все
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