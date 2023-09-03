Короткова (Тонаканян) Мария Артуровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1992
Место жительства
С ?.06.2001
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
11.06.2016
Рождение ребёнка
25.04.2017
Дочь: Короткова Кристина Александровна
Отец ребёнка: Коротков Александр Олегович
Работа или профессия
С 14.08.2023
Служба в полиции РФ