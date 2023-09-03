Короткова (Тонаканян) Мария Артуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова (Тонаканян) Мария Артуровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1992

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1992

Отец: Тонаканян Артур Фердинандович

Мать: Тонаканян Нонна Павловна

Место жительства
С ?.06.2001
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
11.06.2016

Муж: Коротков Александр Олегович

Рождение ребёнка
25.04.2017

Дочь: Короткова Кристина Александровна

Отец ребёнка: Коротков Александр Олегович

Работа или профессия
С 14.08.2023
Служба в полиции РФ
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