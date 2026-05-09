Скобников Александр 29.04.1967 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скобников Александр

Автор
АС
Скобников А.

мужской, родился 29.04.1967, Тюменская область, Нижне-Тавдинский район, село Ново-Троицк

Отец
Скобников Иван Максимович01.06.1931 г.р.
Мать
Скобникова Зинаида Степановна09.04.1935 г.р.
Дети
Скобников Юрий Александрович29.01.2009 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1967

Отец: Скобников Иван Максимович

Мать: Скобникова Зинаида Степановна

Тюменская область, Нижне-Тавдинский район, село Ново-Троицк

Рождение ребёнка
29.01.2009

Сын: Скобников Юрий Александрович

Мать ребёнка: не указана

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