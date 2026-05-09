Скобников Александр
мужской, родился 29.04.1967, Тюменская область, Нижне-Тавдинский район, село Ново-Троицк
ОтецСкобников Иван Максимович01.06.1931 г.р.
МатьСкобникова Зинаида Степановна09.04.1935 г.р.
Дети
Скобников Юрий Александрович29.01.2009 г.р.
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Место
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Рождение
29.04.1967
Тюменская область, Нижне-Тавдинский район, село Ново-Троицк
Рождение ребёнка
29.01.2009
Сын: Скобников Юрий Александрович
Мать ребёнка: не указана