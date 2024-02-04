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Греков Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1914

Дата смерти

29.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петровская Галина Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петровская Галина Романовна

Рождение ребёнка
21.06.1942

Дочь: Голубцова (Грекова) Валентина Васильева

Мать ребёнка: Петровская Галина Романовна

Рождение ребёнка
20.09.1944

Сын: Греков Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Петровская Галина Романовна

Рождение ребёнка
20.09.1944

Сын: Греков Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Петровская Галина Романовна

Смерть
29.05.1990

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