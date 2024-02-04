Греков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1914
Дата смерти29.05.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1942
Дочь: Голубцова (Грекова) Валентина Васильева
Мать ребёнка: Петровская Галина Романовна
Рождение ребёнка
20.09.1944
Сын: Греков Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Петровская Галина Романовна
Рождение ребёнка
20.09.1944
Сын: Греков Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Петровская Галина Романовна
Смерть
29.05.1990