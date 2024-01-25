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Алтухов Николай Иванович
Алтухов Николай Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1922
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Алтухов Иван Макарович
Мать
Х Анастасия
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Алтухов Иван Макарович
Мать:
Х Анастасия
Смерть
Неизвестно
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