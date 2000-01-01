Masef (Selemensky) Gertrude — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Masef (Selemensky) Gertrude

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Место рождения

Bronx, N.Y.

Дата рождения

16.11.1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Bronx, N.Y.
Бракосочетание
05.07.1951

Муж: Masef Benjamin

N.Y.
Рождение ребёнка
26.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Masef Benjamin

N.Y.
Рождение ребёнка
24.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Masef Benjamin

N.Y.
Рождение ребёнка
23.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Masef Benjamin

N.Y.
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