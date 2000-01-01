Masef (Selemensky) Gertrude
Место рожденияBronx, N.Y.
Дата рождения16.11.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Bronx, N.Y.
Бракосочетание
05.07.1951
Муж: Masef Benjamin
N.Y.
Рождение ребёнка
26.10.1954
N.Y.
Рождение ребёнка
24.05.1956
N.Y.
Рождение ребёнка
23.06.1959
N.Y.