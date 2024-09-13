Пугачева Матрона Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пугачев Даниил Панкратьевич
Отец ребёнка: Пугачев Панкратий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова (Пугачева) Дарья Панкратьевна
Отец ребёнка: Пугачев Панкратий Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1854
Отец ребёнка: Пугачев Панкратий Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Пугачев Степан Панкратьевич
Отец ребёнка: Пугачев Панкратий Филиппович
Рождение ребёнка
01.04.1862
Сын: Пугачев Флегонт Панкратьевич
Отец ребёнка: Пугачев Панкратий Филиппович
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно