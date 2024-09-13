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Пугачева Матрона Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугачев Панкратий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пугачев Даниил Панкратьевич

Отец ребёнка: Пугачев Панкратий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова (Пугачева) Дарья Панкратьевна

Отец ребёнка: Пугачев Панкратий Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Пугачев Иван Панкратьев

Отец ребёнка: Пугачев Панкратий Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Пугачев Степан Панкратьевич

Отец ребёнка: Пугачев Панкратий Филиппович

Рождение ребёнка
01.04.1862

Сын: Пугачев Флегонт Панкратьевич

Отец ребёнка: Пугачев Панкратий Филиппович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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