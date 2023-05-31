Тудалев Константин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1991
Сын: Тудалев Михаил Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гуренко Людмила Александровна
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
31.05.2008
Дочь: Тудалева Валентина Константиновна
Мать ребёнка: не указана