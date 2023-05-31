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Тудалев Константин Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1970

Отец: Тудалев Михаил Афанасьевич

Мать: Алешкова Альбина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуренко Людмила Александровна

Рождение ребёнка
02.09.1991

Сын: Тудалев Михаил Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуренко Людмила Александровна

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
31.05.2008

Дочь: Тудалева Валентина Константиновна

Мать ребёнка: не указана

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