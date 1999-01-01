Атомян (Кайфеджан) Майрам Амбарцумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атомян (Кайфеджан) Майрам Амбарцумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЖА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1937

Сын: Атомян Акоп Акопович

Отец ребёнка: Атомян Акоп Лазаревич

Рождение ребёнка
12.06.1941

Дочь: Акопян Жанна Акоповна

Отец ребёнка: Атомян Акоп Лазаревич

Рождение ребёнка
23.09.1947

Сын: Атомян Артём Акопович

Отец ребёнка: Атомян Акоп Лазаревич

Смерть
1999
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