Атомян (Кайфеджан) Майрам Амбарцумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1937
Сын: Атомян Акоп Акопович
Отец ребёнка: Атомян Акоп Лазаревич
Рождение ребёнка
12.06.1941
Дочь: Акопян Жанна Акоповна
Отец ребёнка: Атомян Акоп Лазаревич
Рождение ребёнка
23.09.1947
Отец ребёнка: Атомян Акоп Лазаревич
Смерть
1999