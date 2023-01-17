Шелайкина Фекла Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын: Шелайкин Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Шелайкин Семен Иванович
Рождение ребёнка
?.03.1940
Отец ребёнка: Шелайкин Семен Иванович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Шелайкин Николай Семенович
Отец ребёнка: Шелайкин Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно