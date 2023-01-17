Шелайкина Фекла Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелайкина Фекла Михайловна

Шелайкина Фекла Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Шелайкин Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Шелайкин Семен Иванович

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.03.1940

Сын: Шелайкин Иван Семенович

Отец ребёнка: Шелайкин Семен Иванович

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Шелайкин Николай Семенович

Отец ребёнка: Шелайкин Семен Иванович

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелайкин Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close