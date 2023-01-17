Ахромеева (Левенкова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахромеева (Левенкова) Галина Васильевна

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Место рождения

Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево

Дата рождения

13.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1950

Отец: Левенков Василий Григорьевич

Мать: Левенкова Татьяна Карповна

Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахромеева Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Ахромеев Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахромеев Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахромеев Леонид

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