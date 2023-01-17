Ахромеева (Левенкова) Галина Васильевна
Место рожденияСмоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Дата рождения13.03.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1950
Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахромеева Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: Ахромеев Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахромеев Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахромеев Леонид