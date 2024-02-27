Скрыпников Макар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1979
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Скрыпников Евдоким
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрыпников Николай
Мать ребёнка: (Ходыкина) Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Ходыкина) Ольга
Рождение ребёнка
28.03.1937
Рождение ребёнка
1939
Сын: Скрипников Иван
Мать ребёнка: (Ходыкина) Ольга
Рождение ребёнка
03.06.1942
Сын: Скрыпников Петр
Мать ребёнка: (Ходыкина) Ольга
Рождение ребёнка
09.10.1945
Рождение ребёнка
01.01.1949
Смерть
1979