Скрыпников Макар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрыпников Макар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1914 г.р.

Дети

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1939 г.р.
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Скрыпников Евдоким

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ходыкина) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрыпников Николай

Мать ребёнка: (Ходыкина) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ходыкина) Ольга

Рождение ребёнка
28.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ходыкина) Ольга

Рождение ребёнка
1939

Сын: Скрипников Иван

Мать ребёнка: (Ходыкина) Ольга

Рождение ребёнка
03.06.1942

Сын: Скрыпников Петр

Мать ребёнка: (Ходыкина) Ольга

Рождение ребёнка
09.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ходыкина) Ольга

Рождение ребёнка
01.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ходыкина) Ольга

Смерть
1979

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