Князь Львов ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ 06.07.1775 — найти родственников по фамилии на Familio

Князь Львов ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 06.07.1775

умер 25.12.1834

Мать
Княгиня Львова (Иевлева) ЕКАТЕРИНА НИКИТИЧНАОколо 1735 г.р.
Отец
Князь Львов СЕМЁН СЕРГЕЕВИЧ1735 г.р.
Супруги
Княгиня Львова (Павлова) МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА1776 г.р.
Дети
Небольсина (Княжна Львова) ЕВДОКИЯ ДМИТРИЕВНА07.11.1796 г.р.
Князь Львов АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ17.12.1800 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1775

Отец: Князь Львов СЕМЁН СЕРГЕЕВИЧ

Мать: Княгиня Львова (Иевлева) ЕКАТЕРИНА НИКИТИЧНА

Бракосочетание
1795

Жена: Княгиня Львова (Павлова) МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
07.11.1796

Дочь: Небольсина (Княжна Львова) ЕВДОКИЯ ДМИТРИЕВНА

Мать ребёнка: Княгиня Львова (Павлова) МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
17.12.1800

Сын: Князь Львов АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

Мать ребёнка: Княгиня Львова (Павлова) МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Смерть
25.12.1834

Мы используем куки для улучшения работы сайта.