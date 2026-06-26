Князь Львов ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ
мужской, родился 06.07.1775
умер 25.12.1834
МатьКнягиня Львова (Иевлева) ЕКАТЕРИНА НИКИТИЧНАОколо 1735 г.р.
ОтецКнязь Львов СЕМЁН СЕРГЕЕВИЧ1735 г.р.
Супруги
Дети
Небольсина (Княжна Львова) ЕВДОКИЯ ДМИТРИЕВНА07.11.1796 г.р.
Князь Львов АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ17.12.1800 г.р.
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Рождение
06.07.1775
Бракосочетание
1795
Рождение ребёнка
07.11.1796
Дочь: Небольсина (Княжна Львова) ЕВДОКИЯ ДМИТРИЕВНА
Мать ребёнка: Княгиня Львова (Павлова) МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Рождение ребёнка
17.12.1800
Сын: Князь Львов АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
Мать ребёнка: Княгиня Львова (Павлова) МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Смерть
25.12.1834