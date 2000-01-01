Прохоров Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохоров Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1940

Отец: Прохоров Макар

Мать: Прохорова Евдокия

Рождение ребёнка
?.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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