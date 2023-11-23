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Маремьяна Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгий Иоаннов

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Евдокия Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Иоаннов

Рождение ребёнка
1755

Сын: Мечеходовский Василий Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Иоаннов

Мечеходовский Василий Георгиевич (1755 — ?) Родился в семье священника села Мечеходова Любимского уезда Георгия Иоанновича. С 1773 года обучался в Ярославской духовной семинарии. Служил дьячком в том ... Показать все
Рождение ребёнка
1756

Сын: Ирина Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Иоаннов

Рождение ребёнка
1761

Сын: Федор Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Иоаннов

Рождение ребёнка
1763

Сын: Климент Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Иоаннов

Климент Георгиевич (1763 — ?) Родился в семье священника села Мечеходова Любимского уезда Георгия Иоанновича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Анна Никитична (1766-?), дочь священника Никиты Ива... Показать все
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Марина Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Иоаннов

Смерть
Неизвестно

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