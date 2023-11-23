Маремьяна Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Георгий Иоаннов
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Евдокия Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Иоаннов
Рождение ребёнка
1755
Сын: Мечеходовский Василий Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Иоаннов
Мечеходовский Василий Георгиевич (1755 — ?) Родился в семье священника села Мечеходова Любимского уезда Георгия Иоанновича. С 1773 года обучался в Ярославской духовной семинарии. Служил дьячком в том ... Показать все
Рождение ребёнка
1756
Сын: Ирина Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Иоаннов
Рождение ребёнка
1761
Сын: Федор Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Иоаннов
Рождение ребёнка
1763
Сын: Климент Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Иоаннов
Климент Георгиевич (1763 — ?) Родился в семье священника села Мечеходова Любимского уезда Георгия Иоанновича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Анна Никитична (1766-?), дочь священника Никиты Ива... Показать все
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Марина Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Иоаннов
Смерть
Неизвестно