Лётов Федот Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиПосле 1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Дочь: Гликерия Федотова
Мать ребёнка: Матрена Семенова
Рождение ребёнка
09.03.1880
Сын: Лётов Кирилл Федотов
Мать ребёнка: Матрена Семенова
Рождение ребёнка
24.05.1884
Сын: Лётов Иван Федотов
Мать ребёнка: Матрена Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Матрена Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Матрена Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Федотова
Мать ребёнка: Матрена Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1910
Причина смерти: от водянки | ф.16, оп.1, д.58 (1889) | Метрическая книга с. Ивановское 1889