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Лётов Федот Иванов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

После 1910

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Лётов Иван Андреев

Мать: Лётова Василиса (Васса) Сидорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Дочь: Гликерия Федотова

Мать ребёнка: Матрена Семенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
09.03.1880

Сын: Лётов Кирилл Федотов

Мать ребёнка: Матрена Семенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
24.05.1884

Сын: Лётов Иван Федотов

Мать ребёнка: Матрена Семенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лётов Алексей Федотов

Мать ребёнка: Матрена Семенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лётов Тимофей Федотов

Мать ребёнка: Матрена Семенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Федотова

Мать ребёнка: Матрена Семенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1910
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Причина смерти: от водянки | ф.16, оп.1, д.58 (1889) | Метрическая книга с. Ивановское 1889
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