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(Силкина) Фетиния

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Место рождения

Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

01.02.1932

Дата смерти

Около 26.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1932

Отец: Силкин Антон Константинович

Мать: Силкина (Замкова) Степанида Павловна

Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Силкин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карманова (Благодатских) Елена

Отец ребёнка: Благодатских Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Псарева (Благодатских) Татьяна

Отец ребёнка: Благодатских Михаил

Бракосочетание
16.07.1954

Муж: Благодатских Михаил

Рождение ребёнка
26.04.1959

Сын: Благодатских Василий

Отец ребёнка: Благодатских Михаил

Смерть
Около 26.04.1993

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