(Силкина) Фетиния
Место рождения
Дата рождения01.02.1932
Дата смертиОколо 26.04.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1932
Силкин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карманова (Благодатских) Елена
Отец ребёнка: Благодатских Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Псарева (Благодатских) Татьяна
Отец ребёнка: Благодатских Михаил
Бракосочетание
16.07.1954
Муж: Благодатских Михаил
Рождение ребёнка
26.04.1959
Сын: Благодатских Василий
Отец ребёнка: Благодатских Михаил
Смерть
Около 26.04.1993