Арефьева Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрефьева Елена Владимировна

Арефьева Елена Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1978

Сын: Арефьев Вячеслав Борисович

Отец ребёнка: Арефьев Борис

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.06.1985

Дочь: Шабанова Виктория Борисовна

Отец ребёнка: Арефьев Борис

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арефьев Борис

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close