Арефьева Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1978
Сын: Арефьев Вячеслав Борисович
Отец ребёнка: Арефьев Борис
Рождение ребёнка
12.06.1985
Дочь: Шабанова Виктория Борисовна
Отец ребёнка: Арефьев Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арефьев Борис