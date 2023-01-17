Зимина (Серегина) Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина (Серегина) Ирина Сергеевна

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Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

05.02.1975

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1975

Отец: Серегин Сергей Иванович

Мать: Кулыгина Татьяна Константиновна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
25.07.1992

Муж: Смирнов Юрий Николаевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.11.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зимин Сергей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.12.1999

Сын: Зимин Вячеслав Сергеевич

Отец ребёнка: Зимин Сергей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.01.2013

Сын: Зимина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимин Сергей Владимирович

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