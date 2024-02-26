Кастальская (Небогина) Фаина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кастальская (Небогина) Фаина Николаевна

Место рождения

Астрахань

Дата рождения

13.05.1877

Дата смерти

21.01.1928

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1877

Отец: Небогин Николай Ильич

Мать: Небогина Александра Григорьевна

Астрахань
Рождение ребёнка
02.12.1903

Дочь: Кастальская Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Кастальский Борис Николаевич

Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
31.01.1905

Дочь: Щепеткова Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Кастальский Борис Николаевич

Самарканд, Узбекистан
Рождение ребёнка
12.03.1907

Дочь: Кастальская Елена Борисовна

Отец ребёнка: Кастальский Борис Николаевич

Самарканд, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кастальский Борис Николаевич

Ашхабад
Смерть
21.01.1928
Самарканд, Узбекистан
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