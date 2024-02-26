Кастальская (Небогина) Фаина Николаевна
Место рожденияАстрахань
Дата рождения13.05.1877
Дата смерти21.01.1928
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1877
Астрахань
Рождение ребёнка
02.12.1903
Дочь: Кастальская Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Кастальский Борис Николаевич
Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
31.01.1905
Дочь: Щепеткова Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Кастальский Борис Николаевич
Самарканд, Узбекистан
Рождение ребёнка
12.03.1907
Дочь: Кастальская Елена Борисовна
Отец ребёнка: Кастальский Борис Николаевич
Самарканд, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Ашхабад
Смерть
21.01.1928
Самарканд, Узбекистан