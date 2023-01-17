Потяркина (Макарова) Валентина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1934
Место жительства
1935
похозяйственная книга 1935г ГААО
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Потяркин Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
27.03.1942
Дочь: Кириллова Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Потяркин Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
1945
Сын: Потяркин Виталий Петрович
Отец ребёнка: Потяркин Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
28.11.1950
Сын: Потяркин Владимир Петрович
Отец ребёнка: Потяркин Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потяркина Римма Петровна
Отец ребёнка: Потяркин Пётр Андреевич
Смерть
2002