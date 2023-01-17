Потяркина (Макарова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потяркина (Макарова) Валентина Михайловна

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Место рождения

Вижево, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Вижево, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
08.11.1934

Муж: Потяркин Пётр Андреевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1935
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
похозяйственная книга 1935г ГААО
Рождение ребёнка
1938

Сын: Потяркин Леонид Петрович

Отец ребёнка: Потяркин Пётр Андреевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.03.1942

Дочь: Кириллова Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Потяркин Пётр Андреевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1945

Сын: Потяркин Виталий Петрович

Отец ребёнка: Потяркин Пётр Андреевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.11.1950

Сын: Потяркин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Потяркин Пётр Андреевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потяркина Римма Петровна

Отец ребёнка: Потяркин Пётр Андреевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
2002
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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