Абрашкин Матвей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрашкин Матвей Иванович

Место рождения

село Салтыково Моршанского уезда Тамбовской губернии

Дата рождения

1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: Абрашкин Иван Иванович

Мать: не указана

село Салтыково Моршанского уезда Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Абрашкин Антроп Матвеевич

Мать ребёнка: Абрашкина Дарья Родионовна

село Салтыково
Смерть
Неизвестно
село Салтыково
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