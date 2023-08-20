Абрашкин Матвей Иванович
Место рождениясело Салтыково Моршанского уезда Тамбовской губернии
Дата рождения1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.
Отец: Абрашкин Иван Иванович
село Салтыково Моршанского уезда Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Абрашкин Антроп Матвеевич
Мать ребёнка: Абрашкина Дарья Родионовна
село Салтыково
Смерть
Неизвестно
село Салтыково