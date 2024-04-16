Анисимов Кирилл Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1885
Отец: Анисим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анисимова Татьяна Никаноровна (Николаевна)??
Кизнер, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно