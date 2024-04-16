Анисимов Кирилл Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Кирилл Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1885

Отец: Анисим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисимова Татьяна Никаноровна (Николаевна)??

Кизнер, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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