Некрасов Иван Матвеевич
Место рожденияНерчинский район, Забайкальский край
Дата рожденияВычислено 1696
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1696
Отец: Некрасов Матвей Павлович
Мать: не указана
Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
До 1750
Мать ребёнка: Некрасова Матрона
Нерчинский район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гладышева Анна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Матрона
Смерть
Неизвестно