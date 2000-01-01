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Некрасов Иван Матвеевич

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Место рождения

Нерчинский район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1676 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1699 г.р.
Около 1700 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1696

Отец: Некрасов Матвей Павлович

Мать: не указана

Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
До 1750

Сын: Некрасов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Матрона

Нерчинский район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладышева Анна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Матрона

Смерть
Неизвестно
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