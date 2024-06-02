Костырина (Дорошенко) Юлия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костырин Валерий Викторович
Рождение ребёнка
18.07.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костырин Валерий Викторович