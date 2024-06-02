Костырина (Дорошенко) Юлия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костырина (Дорошенко) Юлия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1980

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1958 г.р.

Муж

1981 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1980

Отец: Дорошенко Андрей Александрович

Мать: Дорошенко (Горлова) Любовь Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костырин Валерий Викторович

Рождение ребёнка
20.10.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костырин Валерий Викторович

Рождение ребёнка
18.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костырин Валерий Викторович

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