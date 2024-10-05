Дмитриева (Саратова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения24.11.1839 ст.
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1839 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дмитриева) Анна Петрова
Отец ребёнка: Дмитриев Петр Николаев
Место жительства
Неизвестно
Крещение
26.11.1839 ст.
Крестный отец: Дружинин Михаил Васильев | Крестная мать: Фомкина Александра Васильева
Бракосочетание
31.08.1869 ст.
Поручители по жениху: Николай Афанасьев Хлебников, Иван Иванов Мазов | Поручители по невесте: Алексей Андреев ???, Гавриил Николаев Дмитриев
Смерть
После 1869