Дмитриева (Саратова) Анна Алексеевна 24.11.1839 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Дмитриева (Саратова) Анна Алексеевна

Место рождения

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

Дата рождения

24.11.1839 ст.

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1839 ст.

Отец: Саратов Алексей Иванов

Мать: Саратова (Капустина) Татиана Андреева

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дмитриева) Анна Петрова

Отец ребёнка: Дмитриев Петр Николаев

Место жительства
Неизвестно
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Крещение
26.11.1839 ст.
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Крестный отец: Дружинин Михаил Васильев | Крестная мать: Фомкина Александра Васильева
Бракосочетание
31.08.1869 ст.

Муж: Дмитриев Петр Николаев

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Поручители по жениху: Николай Афанасьев Хлебников, Иван Иванов Мазов | Поручители по невесте: Алексей Андреев ???, Гавриил Николаев Дмитриев
Смерть
После 1869

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